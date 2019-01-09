Четыре человека утонули в Беларуси за первую неделю января

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека утонули в Беларуси с начала этого года. Статистика гибели людей на водах размещена на сайте Минской городской организации ОСВОД, сообщает БЕЛТА.

Два несчастных случая произошли в Могилевской области 6 января. Так, на реке Брошка вблизи деревни Лоси Бобруйского района пьяный 63-летний мужчина упал в воду и не мог выбраться на берег. Еще один трагический инцидент случился в Горках - 45-летний житель в состоянии алкогольного опьянения утонул в домашней ванне.

В Гродненской области 2 января на озере вблизи деревни Локно Гродненского района при подледной рыбалке утонул 51-летний мужчина, а 4 января в пруду в деревне Лавры Мостовского района обнаружили пожилую женщину, которая 31 декабря уехала из Волковыска.

Еще двоих человек спасли, 317 гражданам вынесли предупреждение за нарушение правил охраны жизни людей на водах, в том числе 20 детям.-0-