Четыре человека в Молодечно приговорены к "химии" за блокировку дороги

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Молодечно приговорил четырех обвиняемых к ограничению свободы и двух - к штрафам за нарушение общественного порядка с перекрытием движения транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Как установлено, обвиняемые 21 ноября 2020 года, предварительно договорившись в чате одного из Telegram-каналов, при помощи баннера с надписью деструктивного характера перекрыли движение транспорта на перекрестке улиц Великий Гостинец и Богдана Хмельницкого в Молодечно.

На суде они признали сам факт перекрытия проезжей части дороги, однако отрицали то, что нарушили общественный порядок и причинили вред гражданам и участникам дорожного движения.

С учетом мнения гособвинителя, характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности обвиняемых и их роли в противоправных действиях суд признал четверых из них виновными в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.342 УК. Речь идет об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших изменения в работе транспорта. Троим фигурантам назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, четвертому - такое же наказание, но сроком на 1 год.

Двух других обвиняемых суд признал виновными в пособничестве. В качестве наказания им назначен штраф в размере 140 и 195 БВ соответственно (сейчас 1 БВ - Br29).

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-