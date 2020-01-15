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15 января 2020, 12:50

Четыре легковушки столкнулись на МКАД

Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД сегодня утром произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, автомобили ехали по третьей полосе внутреннего кольца МКАД от ул.Казимировской в направлении ул.Люцинской. Когда транспортный поток замедлил движение, водитель автомобиля "Рено Лагуна" не успел отреагировать и из-за несоблюдения дистанции столкнулся с "Мицубиси Галант". Далее водитель второго автомобиля наехал на остановившийся "Фиат", а тот в свою очередь - на "Рено Эспейс". В результате автомобиль "Рено Лагуна" оказался под "Мицубиси Галант".

Пострадавших в ДТП нет. На месте работали сотрудники ГАИ.-0-

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