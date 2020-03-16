Четыре легковушки столкнулись на МКАД

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре легковых автомобиля столкнулись на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктории Царук, сегодня около 9.00 водитель автомобиля "Мазда" ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Бабушкина в направлении улицы Кижеватова. В районе 19-го км при перестроении из первой полосы во вторую он не уступил дорогу водителю МАЗа, двигавшемуся по второй полосе. Одновременно на том же участке в третьей полосе "Фольксваген" из-за несоблюдения дистанции столкнулся с автомобилем "Ивеко".

Машины получили механические повреждения. Пострадавших нет.-0-