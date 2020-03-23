Четыре легковушки столкнулись на МКАД

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре легковых автомобиля столкнулись на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктории Царук, водитель автомобиля "Шкода" ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Кижеватова. В результате несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с автомобилем "Фольксваген", который от удара отбросило на впереди двигавшийся "Фиат". Последний в свою очередь столкнулся с автомобилем "Лада".
В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля "Фольксваген". Для оказания помощи она доставлена в медицинское учреждение.
На данном участке МКАД движение осуществляется по двум полосам. ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-