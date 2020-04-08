8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре легковушки столкнулись на Могилевском шоссе, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, около 8.50 водитель "Форда" ехал по Могилевскому шоссе со стороны улицы Селицкого в направлении поселка Сосны в третьей полосе. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с "Мерседесом", которой остановился для пропуска пешеходов.

От удара "Мерседес" отбросило на впереди стоящую автомашину "Опель". По той же полосе в попутном направлении ехал "Ауди", который в результате несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с автомашиной "Форд".

В результате ДТП два человека - пассажиры "Мерседеса" и "Форда" - получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

В ГАИ напомнили, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его внезапного торможения или остановки.-0-