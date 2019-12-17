Четыре машины столкнулись на МКАД, движение затруднено

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске четыре машины столкнулись на 19-м км внутреннего кольца МКАД, движение на этом участке кольцевой затруднено. Об этом сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского района Минска Виктория Царук.
"По предварительной информации, сегодня около 9.25 на 19-м км внутреннего кольца МКАД в первой полосе произошло столкновение четырех машин. В результате происшествия водитель седельного тягача Renault был доставлен в медицинское учреждение", - проинформировала Виктория Царук.
Затруднено движение на участке внутреннего кольца в районе от съезда на улицу Стебенева до пересечения МКАД с Игуменским трактом. На месте работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-
Фото ГАИ Минска