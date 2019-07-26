Четыре минчанина мошенническим путем завладели более Br790 тыс. из бюджета

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело в отношении четырех минчан, которые мошенническим путем завладели и пытались завладеть средствами республиканского бюджета, сообщили БЕЛТА в службе информации столичной прокуратуры.
Обвиняемые обманом должностных лиц территориальных инспекций МНС завладели более чем Br790 тыс. из республиканского бюджета, а также покушались на завладение более Br330 тыс. Для этого они использовали подконтрольные субъекты хозяйствования с признаками лжеструктур, в том числе зарегистрированные на территории России. Осуществляя фиктивную финансовую деятельность от имени таких компаний, обвиняемые вносили в их бухгалтерский учет заведомо ложные сведения. Налоговая отчетность с недостоверной информацией подавалась в инспекции МНС.
На основании этих и других поданных документов налоговые органы приняли решения о возврате части денег с их перечислением на расчетные счета подконтрольных "квартету" обществ. Позднее в связи с выявленными нарушениями законодательства налоговые инспекции отказались от этого.
Действия обвиняемых в разных сочетаниях квалифицированы как мошенничество, покушение на мошенничество и пособничество в мошенничестве.
Изучение уголовного дела в прокуратуре города Минска показало, что предварительное расследование проведено полно и объективно. Ранее избранная к обвиняемым мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.
Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минску.-0-
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