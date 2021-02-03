Четыре подростка признаны виновными в краже из киоска в Молодечно

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Молодечненского района вынес приговор четырем несовершеннолетним за кражу из торгового киоска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Перед судом предстали четверо учащихся местного колледжа. Ночью они разбили витрину и проникли в торговый киоск, откуда вынесли сигареты, зажигалки и другой товар на общую сумму более Br1,4 тыс. На место происшествия правоохранителей вызвала продавец, которая утром пришла на работу. По словам женщины, в ларьке было разбито стекло и открыто кассовое окошко.

Подростки судом признаны виновными в краже. Один из обвиняемых получил наказание в виде двух месяцев ареста. В срок отбытого наказания зачтен срок содержания под стражей с 23 ноября 2020 года по 2 февраля 2021-го. Таким образом, наказание считается отбытым. К трем остальным применены принудительные меры воспитательного характера в виде ограничения досуга на срок шесть месяцев. Подростки должны являться для регистрации в орган, осуществляющий контроль за их поведением.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-