Четыре протокола составили на водителя за ночной дрифт по Гродно

29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на молодого водителя за ночной дрифт по тротуарам города составили 4 протокола, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Несколько дней назад в социальных сетях опубликовали видео из спального района Ольшанка в Гродно: неизвестная машина среди ночи с громким ревом нарезает круги по дороге и тротуару.
"Несмотря на скудную исходную информацию, нарушителя удалось установить. Им оказался молодой человек 1994 года рождения", - рассказали в ГАИ.
На дрифтера составили 4 административных протокола. Правда, на этом дело может не завершиться. Выяснение всех обстоятельств продолжается.-0-
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