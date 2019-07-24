Четыре ребенка пострадали в столкновении двух легковушек под Слонимом

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо несовершеннолетних пострадали при столкновении двух легковушек в Слонимском районе, сообщили БЕЛТА в МВД.

Авария произошла сегодня утром на трассе Слоним - Косово вблизи деревни Деревянчицы. По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Opel совершал обгон грузовика, однако не рассчитал скорость и расстояние, в результате чего столкнулся с BMW под управлением 27-летней жительницы Слонима.

Для оказания помощи на место аварии незамедлительно прибыли спасатели, сотрудники ГАИ, медики и следственно-оперативная группа. "Уже известно, что пострадали водитель BMW, ее дети 2016 и 2017 годов рождения (были пристегнуты в спецкреслах), а также несовершеннолетняя 2003 года рождения. В автомобиле Opel травмы получили 32-летняя женщина, ее сын 2012 года рождения и 31-летний сын водителя", - рассказали в МВД.

Все пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу. Водителю Opel оказана помощь без госпитализации. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-