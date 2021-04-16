Четыре региональных канала и чата в Telegram признаны экстремистскими - МВД

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще четыре региональных канала и чата в Telegram признаны экстремистскими. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"По решению суда Ленинского района Могилева 30 марта список запрещенных пополнили виртуальные сообщества "Могилев 97%", "Бобруйск 97%", "Осиповичи для жизни" и "Бульвар Непокоренных". В указанных группах систематически размещались экстремистские материалы, а также оскорбления представителей правоохранительных органов и госслужащих", - рассказали в МВД.

Для дестабилизации общественно-политической ситуации в Беларуси и изменения конституционного строя участники чатов регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, радикализации, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах.

Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.-0-