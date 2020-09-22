Четыре жителя Могилевской области приговорены к ограничению свободы за выбивание долга

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Воложинского района вынес приговор четырем жителям Могилевской области по уголовному делу о принуждении к уплате долга, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблсуда.

По материалам дела, 31-летний житель Воложинского района попросил у 36-летнего знакомого из Могилевской области взаймы $200. Тот перечислил Br420 на карт-счет. Однако деньги на карточку заемщика не поступили по техническим причинам банковских служб. Об этом житель Воложинского района сообщил по телефону своему займодавцу. Тот не поверил (транзакция по переводу прошла), стал угрожать и требовать деньги обратно.

Спустя два дня 36-летний обвиняемый со своими знакомыми ночью приехал на автомобиле в Воложинский район к дому должника. Один из мужчин через форточку проник в квартиру потерпевшего на первом этаже и открыл входную дверь остальным. Требуя вернуть долг, обвиняемые стали избивать мужчину. Потом насильно посадили его в автомобиль и вывезли в лес, продолжая угрожать и избивать. В итоге мужчину отпустили в Минске после того, как получили согласие на возврат денег.

Вернувшись домой, потерпевший сообщил о произошедшем в милицию. В то же утро ему поступили на карточку и ранее перечисленные деньги. Все четверо мужчин были задержаны сотрудниками милиции по месту жительства в Могилевской области.

Суд назначил одному из обвиняемых три года шесть месяцев, остальным - по три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. По амнистии все фигуранты освобождены от наказания частично сроком на один год.

Мера пресечения в отношении трех обвиняемых изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, в отношении четвертого - оставлена прежней (подписка о невыезде и надлежащем поведении).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-