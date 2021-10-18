Четырех минчан будут судить за использование вредоносного ПО и подготовку к массовым беспорядкам с оружием

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска направила в суд уголовное дело в отношении четырех столичных жителей, которые использовали вредоносное программное обеспечение, а также готовились к массовым беспорядкам с оружием, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

По материалам дела 35-летний фигурант, действуя вместе с 32-летним и 35-летним знакомым, с помощью вредоносного ПО получил несанкционированный доступ к компьютерным системам КУП "ЦИТ Мингорисполкома" и ГУВД Мингорисполкома. Затем обвиняемые, чтобы воспрепятствовать нормальной работе предприятий и государственных органов, скопировали и удалили файлы различных форматов, а также внесли в них заведомо ложную информацию.

Кроме того, трое фигурантов, а также их 33-летний знакомый летом и осенью 2020 года в ходе несанкционированных массовых мероприятий шли в составе толпы по проспектам и улицам Минска, в том числе по пр.Независимости и пр.Победителей, ул.Немиге и ул.Тимирязева. Эти действия блокировали и преграждали путь городскому пассажирскому транспорту. На законные требования представителей органов внутренних дел мужчины не реагировали.

Тогда же обвиняемые приобрели охотничий карабин, патроны к нему, светошумовые патроны, гладкоствольное охотничье ружье, нож, бронежилет, радиостанции, пневматическое оружие, пиротехнические изделия, а также другие предметы и устройства, обладающие метательными и поражающими свойствами. Впоследствии они намеревались использовать эти предметы при участии в массовых беспорядках. Свой преступный умысел они не довели до конца, поскольку их задержали правоохранители.

Более того, двое обвиняемых, действуя с иными лицами, приобрели аэрозольную краску в баллончиках, малярные кисти, перчатки, ленты, трафареты и иные предметы, с помощью которых осенью 2020 года нанесли на фасады зданий надписи и изображения протестного характера, а также закрепили матерчатые ленты в общественных местах. В результате таких действий причинен ущерб ГП "ЖЭУ №6 Фрунзенского района Минска" на сумму свыше Br2 тыс.

По результатам изучения материалов уголовного дела в прокуратуре города Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступлений и согласились с квалификацией содеянного.

Примененную ранее к обвиняемым меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней - заключение под стражу.-0-