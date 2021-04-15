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15 апреля 2021, 17:54

Четырех мужчин подозревают в нападении на молодого человека в Ивацевичах

Фото из архива
Фото из архива

15 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах четырех мужчин задержали по подозрению в нападении на местного жителя, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Утром 12 апреля в милицию обратился 26-летний житель райцентра. Он рассказал, что возле торгового центра на него напали неизвестные. Они беспричинно били его руками и ногами, несколько раз ударили фрагментом арматуры, направляли на него похожий на пистолет предмет. Медики оказали пострадавшему помощь, после чего выписали домой.

Ивацевичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дел по ч.3 ст.339 (хулиганство) УК. По подозрению в совершении преступления задержаны двое иностранцев 1988 и 1992 годов рождения и еще двое жителей Ивацевичского района 1980 и 1988 годов рождения. Мужчины находятся в ИВС. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и мотивы поступка злоумышленников.

С места происшествия изъят предмет, похожий на пистолет. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.-0-

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