Четырех парней будут судить за повреждение киосков в Минске

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении ранее несудимых четырех граждан в возрасте от 21 до 30 лет, которые обвиняются в злостном хулиганстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Согласно материалам дела обвиняемые с 4 по 5 января этого года с использованием аэрозольных баллонов с краской нанесли различные надписи, символы и знаки на киоски. Ущерб превысил Br400.

При задержании молодых людей по подозрению в преступлении один из них оказал сопротивление сотруднику милиции. Распылив содержимое перцового баллончика правоохранителю в лицо, он причинил потерпевшему телесные повреждения в виде химического ожога глаз. Эти действия классифицированы как насилие в отношении сотрудника ОВД с целью воспрепятствовать его законной деятельности и из мести за ее выполнение.

Избранную ранее к обвиняемым меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу.-0-