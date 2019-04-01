Четырех россиян задержали в Беларуси по подозрению в организации канала незаконной миграции в ЕС

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырех россиян подозревают в организации канала незаконной миграции в Евросоюз выходцев из Южной Азии, мигрантов перевозили через территорию Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Деятельность трансграничной преступной группы, специализирующейся на незаконной миграции, пресечена сотрудниками оперативного подразделения органов пограничной службы Беларуси совместно с пограничным управлением ФСБ России по Смоленской области в ходе международной специальной операции. Задержаны с поличным четверо россиян, причастных к организации канала незаконной миграции в страны Евросоюза.

Фото ГПК

"Иностранцев на территорию Беларуси из России в полуприцепе большегрузного автомобиля незаконно доставил гражданин России. В дальнейшем всех их планировалось переправить в Литву, - рассказали в Госпогранкомитете. - Однако этот преступный умысел реализовать не удалось. В ночь с 27 на 28 марта на приграничной территории был остановлен автомобиль Ford Transit, в котором находились двое граждан Российской Федерации и 10 нерегулярных мигрантов. У двух граждан Индии и восьми из Шри-Ланки не было документов на право пребывания в Беларуси. Позже недалеко оперативники задержали одного из организаторов канала незаконной миграции - 39-летнего гражданина России".

Водитель, доставивший группу, был задержан сотрудниками Сморгонской погрангруппы в пункте пропуска "Каменный Лог" при выезде в Литву.

Проводятся первичные следственные и процессуальные действия, а также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Максимальное наказание, которое грозит по данной статье, - лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.-0-