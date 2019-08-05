Четырех сотрудников БГУИР судят по делу о присвоении имущества

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска начал судебное разбирательство по уголовному делу о присвоении имущества в отношении четырех сотрудников Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, сообщает БЕЛТА.
Перед судом предстали декан факультета компьютерного проектирования, два замдекана - факультета доуниверситетской подготовки и профессиональной ориентации и факультета компьютерных систем и сетей, а также замначальника центра международного сотрудничества вуза. Они обвиняются в том, что присвоили деньги учебного заведения, выданные в качестве аванса на командировочные расходы.
Суммы, которые фигурируют в уголовном деле как присвоенные, составляют от $937,48 до $3 560,12. Действия обвиняемых квалифицированы по ст.211 УК.-0-
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