Четырех жителей Ошмянского района обвиняют в незаконном лишении свободы 19-летнего парня

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах завершено расследование уголовного дела о незаконном лишении свободы 19-летнего парня. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Ночью 31 июля прошлого года 52-летний мужчина со своим 23-летним сыном в одной из деревень Ошмянского района ворвались в частный жилой дом. "Они разыскивали 19-летнего парня, которого подозревали в похищении принадлежащих им табачных изделий", - рассказала Инна Позняк. Позже они вместе с двумя мужчинами насильно усадили парня в авто и вывезли на пустырь. Во время поездки в его адрес высказывались угрозы убийством.

На пустыре один из фигурантов стал обматывать похищенного буксировочным тросом, при этом угрожал утопить в близлежащей реке. "После того как участники похищения убедились в том, что 19-летний парень не обладает значимой для них информацией, то привезли его обратно в город, где отпустили. Все угрозы он воспринимал реально", - отметила Инна Позняк.

Во время расследования было осмотрено место происшествия, допрошены свидетели. С участием потерпевшего проведена проверка показаний на месте, получены заключения экспертиз, осмотрены записи камер видеонаблюдения. "При обыске дома у 52-летнего обвиняемого обнаружены две винтовки и четыре патрона. Установлено, что после приобретения указанного огнестрельного оружия и боеприпасов мужчина незаконно их хранил", - проинформировала Инна Позняк.

Ошмянский районный отдел Следственного комитета четверым мужчинам предъявил обвинение по ч.1 ст. 183 УК (незаконное лишение свободы). Двое из них обвиняются и по ч. 1 ст. 202 УК (незаконное вторжение в жилище вопреки воле проживающих в нем лиц). 52-летнему мужчине также предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 295 УК (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-