Четырехлетний мальчик оперся на москитную сетку и выпал из окна в Речице

15 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице четырехлетний мальчик оперся на москитную сетку и выпал из окна, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Приболевшего малыша оставили дома под присмотром дедушки 4 апреля. Родители ушли на работу. Когда мужчина отлучился в другую комнату, мальчик залез на подоконник. Единственной мнимой защитой у открытого окна оказалась москитная сетка. Эта преграда не выдержала, ребенок упал вниз с третьего этажа.

Мальчик был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него переломы ребер, ушиб правого легкого. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

Как уточнили в комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома, семья характеризовалась положительно.-0-