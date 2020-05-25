Четырехлетний ребенок пострадал при столкновении легковушек в Бресте

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25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Две машины столкнулись в Бресте, пострадал 4-летний ребенок. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла вечером 23 мая на перекрестке ул.Волгоградская и ул.Луцкая. "Около 21.25 столкнулись "Ауди" и "Пежо". По предварительной информации, 39-летняя водитель "Ауди" на перекрестке при повороте налево столкнулась с автомашиной "Пежо", двигавшейся во встречном направлении прямо на разрешающий сигнал светофора", - проинформировала Ольга Чемоданова.
В результате ДТП пострадал 4-летний пассажир "Ауди". Ребенка госпитализировали.-0-