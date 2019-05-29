29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехлетняя девочка погибла на ферме в Октябрьском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Происшествие случилось днем 28 мая на ферме ОАО "Поречье-Оресса". По предварительной информации, ребенок пришел туда с отцом. Погрузчик, выполняя работы, зацепил ворота, обвалилась стена - и девочка оказалась под завалами.
По словам заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних Октябрьского райисполкома Ларисы Тепловой, семья характеризуется положительно, мать находится в декретном отпуске по уходу за другим ребенком.-0-
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