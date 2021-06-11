Четырем минчанам дали по 5 лет колонии за приготовление к массовым беспорядкам

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Московского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех столичных жителей, которым вменены в вину приготовление к участию в массовых беспорядках, а также материальное обеспечение лиц для такой деятельности. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В суде установлено, что обвиняемые с 9 по 12 августа 2020 года на территории Минской области и Минска приобрели слесарные молотки, лазерные указки, зажигалки, пиротехнические изделия, а также другие предметы и устройства, обладающие метательными и поражающими свойствами.

Затем они перевезли эти предметы на автомобиле к местам массовых беспорядков в Минске и передали их другим участникам несанкционированных мероприятий. Вскоре их задержали сотрудники органов внутренних дел, которые помешали им принять участие в противоправных действиях.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Московского района Минска вынес обвинительный приговор. Каждому обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-