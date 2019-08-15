Чиновница из Могилева получила 3,6 года колонии за взятку

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Могилева рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления государственного казначейства главного управления Министерства финансов по Могилевской области, которая обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст.430 УК (получение взятки), сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

По словам заместителя начальника УБЭП УВД Могилевского облисполкома Александра Слонимского, обвиняемая, используя свои служебные полномочия, способствовала благоприятному решению входящих в ее компетенцию вопросов по своевременному перечислению денежных средств коммерческой организации и учреждению образования из республиканского бюджета. За свои услуги чиновница получила денежные средства и товарно-материальные ценности на общую сумму более Br240.

Приговором суда обвиняемая признана виновной в получении взятки. Ей назначено наказание в виде 3,6 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Женщина лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в соответствии с действующим законодательством.-0-