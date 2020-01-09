Число краж мобильных телефонов в Гомельской области в 2019 году выросло почти в 1,5 раза

9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Число краж мобильных телефонов в Гомельской области выросло в 2019 году почти в 1,5 раза, сообщил корреспонденту БЕЛТА сотрудник отделения информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

По данным управления охраны правопорядка и профилактики УВД, в прошлом году на территории региона было совершено 929 краж мобильных телефонов (в 2018-м - 628).

Нередко причиной утраты мобильного становится невнимательность его владельца. Чтобы сохранить мобильный, правоохранители рекомендуют не оставлять его без присмотра на улице, других общественных местах, в верхней одежде при сдаче в гардероб или в раздевалке. "Не давайте мобильный незнакомым людям, не носите в наружных карманах сумок, рюкзаков и других, доступных для хищения местах", - уточнил Юрий Пилькевич.

В УВД напомнили, что за присвоение найденного чужого имущества предусмотрена административная ответственность по статье 10.6 КоАП Беларуси. Если присвоена дорогая модель - по статье 215 Уголовного кодекса. А действия свидетеля чужой беспечности, который, видя, что кто-то забыл мобильный телефон, не вернул его владельцу либо в ОВД и забрал себе, могут быть квалифицированы как кража (статья 205 УК Беларуси).-0-