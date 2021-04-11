Чтобы остановить нетрезвого водителя, сотрудникам ГАИ пришлось использовать табельное оружие

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инцидент произошел на развязке Игуменский тракт - внутренне кольцо МКАД. Инспекторы отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска заприметили автомобиль "Ровер", езда которого выделялась из потока остальных транспортных средств. На требование остановки водитель никак не отреагировал. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители приняли решение о преследовании, в ходе которого к погоне присоединились экипажи ДПС ГАИ Октябрьского и Минского районов.

Выехав из города на трассу Р23, нарушитель продолжил движение, не реагируя на неоднократные требования милиционеров об остановке.

В поселке Слобода после двух предупредительных выстрелов водителя задержали.

Им оказался 33-летний минчанин, никогда не получавший водительское удостоверение. Он неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ, причем в 2010 и в 2015 был осужден по ст. 317-1 УК Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения).

Мужчину доставили на освидетельствование, по результатом которого выявлено 0,72 промилле алкоголя в его организме.

Кроме того, в ходе разбирательства установлено, что "Ровер" минчанин угнал. Накануне транспортное средство хозяин авто пригнал нарушителю-рецидивисту на ремонт.

По данному факту проводится проверка. В ближайшее время его действиям следователи дадут правовую оценку.-0-