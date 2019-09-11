Дачница из Мозыря подозревается в убийстве знакомой и поджоге ее дома

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе задержали женщину, которая может быть причастна к гибели 67-летней жительницы Мозыря и поджогу дома, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД 11 сентября в 1.31 позвонила неизвестная и сообщила, что убила человека. Женщина путалась в словах, называла разные места в Мозырском районе, где все произошло, в какой-то момент связь оборвалась.

Вскоре поступило сообщение из деревни Романовка. Звонившая сообщила, что к ней в дом стучит какая-то женщина, кричит, ведет себя неадекватно. По указанному адресу отправились сотрудники ОВД.

Одновременно из этой же деревни поступил сигнал о возгорании одного из домов. Прибывшие на место работники МЧС потушили пожар. В сгоревшем доме они обнаружили труп женщины. Правоохранители, связав два происшествия, нашли и задержали возможную подозреваемую. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения, и только утром она смогла рассказать оперативникам свою версию произошедшего.

Предварительно установлено, что 62-летняя мозырянка вместе со своей 67-летней знакомой отдыхали на даче в деревне. После распития алкогольных напитков между женщинами возникла ссора. Более молодая дачница железным ухватом несколько раз ударила знакомую по голове, позвонила в милицию, подожгла тюль и выбежала из строения.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи, эксперты-криминалисты и оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома