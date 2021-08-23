Дактилоскопия по фото ладони доказала причастность бобруйчанина к незаконному обороту наркотиков 





В Бобруйске недавно осудили 25-летнего местного жителя. "Правоохранители уличили парня в незаконном обороте наркотических средств - хранении марихуаны. У следствия имелись предположения, что парень лично выращивал коноплю для изготовления марихуаны, но доказательств не было. В поиске улик помог смартфон обвиняемого", - рассказала Ирина Рачковская.





Во время расследования у молодого человека изъяли мобильный телефон, в памяти которого среди прочего были обнаружены две фотографии, привлекшие особое внимание следствия. На фотографиях крупным планом изображена ладонь человека с растением, внешне схожим с коноплей. "Требовалось установить, чья же это рука. Следователь предоставил судебным экспертам Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз на исследование эти фотографии и дактилоскопическую карту с отпечатками рук обвиняемого. Отличное качество фотографий позволило судебным экспертам без каких-либо сложностей провести исследование папиллярного узора ладони, сфотографированной на камеру телефона", - рассказала главный специалист.





По результатам экспертизы установлены совпадения по общим признакам, а также по наличию и расположению деталей строения папиллярных узоров. Судебная дактилоскопическая экспертиза доказала, что изображения ладони на фотографиях принадлежат левой руке обвиняемого.





Заключение эксперта стало одним из доказательств причастности 25-летнего бобруйчанина к незаконному обороту наркотических средств. Под тяжестью собранных улик, в том числе результатов дактилоскопической экспертизы, обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело рассмотрено судом, молодому человеку назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор вступил в законную силу.





Как подчеркнула Ирина Рачковская, это была первая дактилоскопическая экспертиза по фотографиям ладоней в практике судебных экспертов УГКСЭ по Могилевской области.-0-

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23 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Хранившиеся на смартфоне фото жителя Бобруйска помогли доказать его причастность к незаконному обороту наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщила главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.