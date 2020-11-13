Дальнейшие процессуальные действия для выяснения обстоятельств смерти Романа Бондаренко проводит Генпрокуратура

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дальнейшие процессуальные действия для выяснения обстоятельств смерти Романа Бондаренко проводит Генеральная прокуратура, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"По решению генерального прокурора дальнейшие процессуальные действия в целях выяснения обстоятельств смерти Романа Бондаренко проводит Генеральная прокуратура", - отметили в ведомстве.

Как сообщили в Следственном комитете, по данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, развешивающими ленты, и людьми, их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанин был доставлен в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств случившегося.

В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, анализируются видеозаписи, размещенные в интернете.-0-