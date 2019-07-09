Дальнобойщик из Беларуси утонул в германском Бенсхайме

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Беларуси, который работал водителем большегрузного автомобиля в иностранной компании, утонул в германском городе Бенсхайм. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Тело мужчины нашли утром 8 июля в озере. Германские СМИ сообщали, что дальнобойщика разыскивали в этой местности с 6 июля. Вечером в этот день он припарковал машину и пошел с коллегами на пляж, после чего пропал. Утром 7 июля на берегу были обнаружены его вещи.-0-