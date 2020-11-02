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02 ноября 2020, 16:28

Дальнобойщик пытался незаконно ввезти в Беларусь коммерческую партию контактных линз

Фото Гродненской региональной таможни
Фото Гродненской региональной таможни

2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Попытка незаконно ввезти в Беларусь коммерческую партию контактных линз обернулась для водителя штрафом с конфискацией товара. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Большегрузный автомобиль следовал из Литвы через пункт пропуска "Привалка". Водитель фуры заявил, что не перемещает подлежащие декларированию товары. "Но за декоративной обшивкой боковой двери кабины автомобиля обнаружен скрытый товар. Из пустотелого пространства извлечено 360 пар контактных линз в упаковках", - сообщили в таможне.

Решением суда Октябрьского района Гродно водитель оштрафован. Незаконно перемещаемый товар конфискован.-0-

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