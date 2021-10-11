Дальнобойщик сбил велосипедиста в Дрогичинском районе

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе в дорожно-транспортном происшествии тяжело травмирован велосипедист, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 8 октября примерно в 19.30 на дороге М10 Кобрин - Гомель - граница России. По предварительной информации, 34-летний водитель грузового автомобиля МАН TGX с полуприцепом на 473-м км трассы сбил 70-летнего велосипедиста. Предположительно, пенсионер ехал по правому краю проезжей части в попутном направлении.

В результате аварии велосипедиста с травмами госпитализировали в реанимационное отделение Дрогичинской ЦРБ. Проводится проверка.-0-