Дальнобойщик спрятал среди металлопроката незадекларированную бытовую и оргтехнику

3 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию ЕАЭС коммерческой партии товаров на Br75 тыс., сообщили БЕЛТА в таможне.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Козловичи". 28-летний водитель-экспедитор, житель Брестской области, перевозил из Венгрии в автопоезде MAN партию стального металлопроката. Инспекционно-досмотровый комплекс показал, что в грузовом отсеке фуры есть "довложения", не заявленные в товаросопроводительных документах. При дальнейшем таможенном досмотре было выявлено свыше 100 единиц незадекларированного товара: предметы бытовой техники, квадрокоптеры, ноутбуки, игровые приставки, мобильные аксессуары, парфюмерия и алкогольные напитки.

По предварительной оценке, общая стоимость товара, который изъят до решения суда, составила свыше Br75 тыс. Брестская таможня начала по факту административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП.-0-