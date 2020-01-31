Дальнобойщика из Узбекистана осудили на 2,5 года колонии за смертельное ДТП под Барановичами

31 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сегодня огласили приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которого погибла женщина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Трагедия произошла 21 июля 2019 года на трассе М1/Е30. Автопоезд Volkswagen Caravelle с прицепом, за рулем которого находился 31-летний гражданин Узбекистана, ехал в направлении Бреста. На 188-м км "олимпийки" водитель проявил невнимательность к дорожной обстановке, при выборе скорости движения не учел особенности и состояние транспортного средства, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в придорожное дерево и опрокинулась. В результате ДТП погибла 55-летняя жительница Барановичей, которая находилась на переднем пассажирском сиденье. Водитель получил травмы.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также он лишен на 5 лет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В соответствии с законом об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков срок отбывания наказания обвиняемому сокращен на один год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-