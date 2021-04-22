Дальнобойщика приговорили к 12 годам колонии за попытку провезти через границу 3 кг кокаина

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дальнобойщика приговорили к 12 годам колонии за попытку провоза через границу большой партии опасных наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Островецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, а также незаконном их перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза. Обвиняемым по делу проходил 44-летний гражданин России и Литвы. Мужчина работал дальнобойщиком в одной из литовских транспортных кампаний. В сентябре 2020 года во время командировки он приобрел в Бельгии три брикета кокаина общим весом более 3 кг.

"Наркотики мужчина планировал сбыть в России. Однако на таможенной границе ЕАЭС во время досмотра грузового автомобиля DAF сотрудники Гродненской региональной таможни обнаружили незаконный товар", - рассказали в прокуратуре.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Суд Островецкого района приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также мужчина оштрафован на 200 базовых величин (1БВ - Br29).-0-