Датчанин пришел из Польши в Беларусь по железнодорожным путям

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожной станции Брузги при помощи системы видеонаблюдения 23 мая был обнаружен неизвестный мужчина, который направлялся из Польши в Беларусь по железнодорожному полотну. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
В ста метрах от границы его задержали пограничники. Нарушителем оказался 24-летний гражданин Дании. Паспорт у иностранца был просрочен уже два года, а из личных документов имелось только водительское удостоверение. Сам молодой человек пояснил, что направлялся в Минск с целью туризма. С собой у него были карты Беларуси и России.
По данному факту проинформированы польские пограничники. Мужчина задержан до выяснения личности. Начат административный процесс по ст.23.29, 23.55 (незаконное пересечение госграницы, нарушение правил пребывания) КоАП Беларуси.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3252 BYN
|2.321 BYN
|2.327 BYN
|USD
|2.0793 BYN
|2.078 BYN
|2.08 BYN
|RUB
|3.2206 BYN
|3.215 BYN
|3.222 BYN