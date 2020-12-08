8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность террористической группы раскрыта в Беларуси. Информация об этом прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По данным телеканала, КГБ и МВД задержали восьмерых участников террористической группы. Руководителем назван бывший предприниматель, активист Николай Автухович. Он уже был дважды судим (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, хранение боеприпасов). Участников группы обвиняют в поджоге 2 октября дома и машины сотрудника милиции в Волковыске, а также взрыве автомобиля милиционера в ночь на 20 ноября в Гродно.

"В ночь с 19 на 20 ноября Николай Автухович совместно с Павлом Савой заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника МВД, после чего подорвал его, находясь на безопасном расстоянии. Сава при этом осуществлял визуальное наблюдение за местом совершения преступления, в случае опасности должен был предупредить Автуховича. Жертву Автухович выбрал при помощи деструктивного Telegram-канала, размещающего в общем доступе личные данные сотрудников силовых структур", - сказал начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек.

По его словам, в последующем Николай Автухович планировал совершение новых преступлений аналогичного характера. Общеопасный способ совершения преступления привел к повреждению трех других автомобилей. Взрыв произошел на парковке, расположенной вблизи жилого дома и детского сада, что создавало реальную угрозу гибели ни в чем не повинных людей.

"Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве целей преступления, способы его совершения (взрывы и поджоги, являющиеся общеопасными) дают следствию основания квалифицировать содеянное как акт терроризма", - отметил Константин Бычек.

В эфире также рассказали, что при осмотре автомобиля и гаража Николая Автуховича, найдены автомат, пистолеты, 1,5 тыс. патронов, тротиловые шашки, восемь наступательных гранат РГД-5, взрывпакеты, петарды, самодельные взрывные устройства на основе горючих жидкостей с детонаторами, бронежилеты, спецсредства и амуниция.

В КГБ и МВД продолжают поиски других возможных участников террористической группы. Николай Автухович и его подельник взяты под стражу и помещены в следственный изолятор. Подозреваемые активно сотрудничают со следствием.-0-