Делали закладки по всей стране - задержаны очередные наркодилеры

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны очередные наркодилеры. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Разработку по изобличению распространителей психотропов провел кобринский наркоконтроль. При этом работников виртуального наркомаркета, двоих минчан 19 и 24 лет, задерживали с поличным под Светлогорском. При себе у них хранилось более 200 свертков с альфа-РVР", - рассказали в МВД.

Установлено, что тайники с наркотиком молодые люди делали в лесах. С их слов, товар приобретали в Минске, а затем в арендованных автомобилях развозили в регионы.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Один из фигурантов неоднократно судим за имущественные преступления, другой также был осужден - убил своего отца.-0-