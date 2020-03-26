"Дело банкиров": фирма Жилина передавала Касперовичу и Подгорному 10% от сумм контрактов

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фирма Владимира Жилина "Мобильный сервис" передавала работникам Нацбанка Касперовичу и Подгорному 10% от сумм контрактов. Об этом сегодня в суде рассказал Жилин, передает корреспондент БЕЛТА.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в здании суда Московского района Минска продолжаются допросы обвиняемых.

Фактическому руководителю компании "Мобильный сервис" Владимиру Жилину предъявлено обвинение в даче взяток в общей сумме не менее $900 тыс., задокументировано более 15 эпизодов передачи его денег фигурантам Касперовичу с Подгорным и Сиводедову. Владимир Жилин признает вину по всем эпизодам. Он указал сегодня, что занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам. Учредители фирмы - супруга Жилина и его двоюродный брат. Должность директора компании занимала жена, а после - наемный работник по фамилии Левданский.

Однажды работать проектным менеджером в "Мобильный сервис" пришла Анна Турчина, она привела нового для фирмы клиента - Национальный банк. "До прихода Турчиной с Нацбанком наша компания не работала. Она (Турчина. - Прим. БЕЛТА) поставила меня в известность, что от суммы контракта нужно будет отдавать 10% в Нацбанк", - рассказал Жилин. Деньги нужно было отдавать наличными, Жилин понимал, что это взятка. Ориентировочно, с его слов, разговор о 10% состоялся в 2011-2012 годах.

При этом сама Турчина как проектный менеджер получала 30% прибыли по контракту. Иногда эта сумма была меньше 10% от всей суммы контракта. Поэтому, по словам Жилина, заработок Турчиной иногда поднимали до 40% от прибыли. Деньги для взяток Турчиной Жилин выдавал из обналиченной части прибыли фирмы. С Касперовичем и Подгорным, по словам Жилина, он не был знаком.

Как указано в обвинении, Жилин и тогдашний работник Нацбанка Касперович при участии проектного менеджера "Мобильного сервиса" Анны Турчиной договорились о выплатах Касперовичу совместно с Подгорным 10% от сумм заключенных договоров. Деньги от Жилина те получали с весны 2012-го по 2018 год. Первую взятку размером не менее $14,5 тыс. в апреле-мае 2012 года Касперович и Подгорный получили от Турчиной. Таких фактов задокументировано свыше десяти, суммы были разные - вплоть до $260 тыс. (столько Касперович получил в ноябре-декабре 2016-го). Всего им совместно с Андреем Подгорным по данным эпизодам получено не менее $500 тыс.

Как рассказал сегодня Жилин, в 2012-2013 годах он познакомился с тогдашним заместителем директора "Белтелекома" Сергеем Сиводедовым. Со слов Жилина, они обсуждали, что "белорусские компании не могли принять участие в конкурсах Белтелекома". То есть расчет производился в белорусских рублях, а от поставки компанией оборудования до выплаты денег мог пройти год или больше. "После нашей беседы начали выходить конкурсные документы, привязанные к доллару", - указал Жилин.

Он добавил: оказалось, они с Сиводедовым живут рядом и занимаются спортом на одном стадионе. Там они однажды (по материалам дела - весной 2013-го. - Прим. БЕЛТА) встретились и беседовали о технических вопросах. "Общими намеками мы поняли, что можно заключить какие-то финансовые отношения. То есть я могу попробовать предложить взятку, а Сергей Иванович может попробовать ее принять", - уточнил Жилин.

Инициатива дачи взятки исходила от Жилина. Деньги Сиводедову он решил передавать за "действие или непротиводействие" в интересах компании "Мобильный сервис". О суммах договоренности не было, Жилин сам решал, сколько платить. Деньги он в основном оставлял на антресолях в квартире Сиводедова - в среднем раз в полгода.

Сиводедов был заместителем гендиректора "Белтелекома" и председателем конкурсной комиссии предприятия, он неоднократно голосовал на ее заседаниях в пользу "Мобильного сервиса". В итоге с фирмой заключались договоры на крупные суммы. Жилин передал Сиводедову не менее $400 тыс. Деньги тот брал в 2014-2017 годах - всего 4 факта. Самая большая сумма была получена Сиводедовым в конце 2017-го - не менее $110 тыс. В том случае Жилин, по его словам, решил этой суммой завершить передачу взяток.-0-