"Дело банкиров": гособвинение считает недостоверными показания Покрышко об оговоре

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное обвинение считает недостоверными показания Покрышко об оговоре, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство, заседания проходят в здании суда Московского района Минска. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек: восемь должностных лиц госорганов и банков, а также восемь представителей коммерческих структур. Незаконные вознаграждения связаны с поставками телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. 8 июля в суде начались прения сторон.

Гособвинение считает, что показания фигуранта Покрышко об оговоре являются недостоверными. "Обстоятельств, свидетельствующих об оговоре Сиводедовым Покрышко, по делу не установлено. Убедительных причин, по которым Сиводедов мог бы оговаривать Покрышко, не приведено", - сказал гособвинитель. Он также указал, что нет фактов, которые бы свидетельствовали о фальсификации доказательств.

Как сообщалось, совладелец и один из фактических руководителей ООО "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс" Сергей Покрышко обвиняется в передаче не менее $195 тыс. Ранее на суде он не признал свою вину. Как считает следствие, деньги от Покрышко несколько лет брали работники Нацбанка Феликс Касперович и Андрей Подгорный. Взятки, по мнению правоохранителей, получал и Сергей Сиводедов, который с 31 марта 2014 года до 21 апреля 2019-го занимал должность руководителя "Белтелекома".

В начале 2013 года еще в должности замдиректора, как считает следствие, он договорился с Сергеем Покрышко поспособствовать заключению договоров между госпредприятием и фирмой. За помощь в благоприятном решении вопросов Сиводедов с осени 2013-го по декабрь 2018 года в несколько этапов принял деньги от Покрышко. Сумма составляет не менее $70 тыс.

Касперович, Подгорный и Сиводедов признали свою вину в получении взяток. С ними были заключены досудебные соглашения. Покрышко же на суде заявлял, что среди обвиняемых оказался случайно. "По корыстному оговору людей, единственная цель которых на текущий момент - получить снисхождение в рамках данного процесса", - указывал обвиняемый. Он говорил, что из материалов уголовного дела так и не понял, откуда брал деньги для взяток. Говоря о том, почему иные фигуранты указывают, что получали от него взятки, Покрышко предположил, что, наверное, оговаривают.

"Я никаких денег не передавал. Никакого сговора с Касперовичем у меня не было и быть не могло", - заявлял Покрышко. Целью же показаний Сиводедова, с его слов, является желание скрыть источники происхождения денежных средств. Как считает Покрышко, они, возможно, продолжают работать и могут находиться за пределами страны.

Со слов фигуранта, ни Касперович, ни Подгорный, ни Сиводедов не заслуживали взяток. А "Солидекс" не нуждался в их услугах.-0-

Гособвинение считает, что Втюрин фактически свою вину не признал На суде Втюрин не отрицал факт получения $9 тыс. и $140 тыс., однако полагал, что речь идет о займе. "На протяжении всего предварительного следствия Втюрин показаний о получении займа от Горбачева не давал", - указал гособвинитель.

Гособвинитель запросил Втюрину 14 лет лишения свободы По совокупности преступлений прокурор запросил назначить Втюрину 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме этого, лишить его звания полковника.