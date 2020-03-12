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12 марта 2020, 16:15

"Дело банкиров": Касперович в день задержания написал явку с повинной

Фото из архива
Фото из архива

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигурант "дела банкиров" Феликс Касперович в день задержания написал явку с повинной и возместил полученные им преступные доходы. Об этом сам фигурант сегодня сообщил в своих показаниях в суде, передает корреспондент БЕЛТА.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в суде начались допросы обвиняемых.

Касперович 29 декабря 2018 года получил от работницы фирмы "Мобильный сервис" Турчиной $20 тыс. за заключение Нацбанком с фирмой двух договоров: один на сумму более Br280 тыс., второй - свыше Br400 тыс. Однако эти соглашения подписаны не были: Феликс Касперович был задержан. Сегодня он рассказал, что в тот же день им была написана явка с повинной, а после было заключено досудебное соглашение.

По словам Касперовича, он сообщил правоохранителям о своем тайнике в доме родителей. Там были облигации на сумму $377 тыс. и 5 тыс. евро. Кроме того, дома у него изъяли $8 тыс. и 1,3 тыс. евро. "Доход, полученный преступным путем, возмещен полностью", - сказал фигурант.

Феликс Касперович в 2005-2010 годах был начальником управления программно-технической инфраструктуры платежной системы главного управления платежной системы Нацбанка. С сентября 2010 до июня 2015 года занимал должность начальника управления инфраструктуры информационной и платежной систем главного управления информационных технологий Нацбанка. А с июня 2015 по декабрь 2017 года был директором Расчетного центра Нацбанка Беларуси. После работал председателем правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр". Ему вменяется совместно с Андреем Подгорным получение взяток на сумму более $868 тыс.

Согласно озвученному обвинению Феликс Касперович начал получать взятки еще в 2007 году. Летом того года, как считает обвинение, он совместно с Андреем Подгорным получил $20 тыс. на кухне дома у Игоря Кудасова, который тогда был замначальника главного управления платежной системы Нацбанка. Деньги передавал сам Кудасов, по словам Касперовича, в пачке из-под чая. Сумму Касперович поровну поделил с Подгорным. Взятка была получена за согласование в марте 2007 года договора между чешской компанией и Нацбанком. Кудасов же, как указано в обвинении, деньги ($30 тыс.) получил от технического директора совместного предприятия ЗАО "Международный деловой альянс" (IBА, Чехия) Григория Злобина. По словам Касперовича, намек о том, что вознаграждение следует получить у Кудасова, он получил именно от Злобина.

Согласно обвинению, в 2008 году Касперович совместно с Подгорным договорился с совладельцем и одним из фактических руководителей ООО "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс" Сергеем Покрышко о содействии его фирмам в заключении договоров с Нацбанком. Как рассказал сегодня Касперович, в то время в Нацбанке планировалось обновление оборудования, а фирмы Покрышко могли поставить его по оптимальной цене. В итоге с частником были заключены договоры. После этого Покрышко решил "по-человечески отблагодарить".

Во второй половине 2009 года совместно с Подгорным Касперович получил от Покрышко не менее $80 тыс., летом 2012-го - $15 тыс., а с марта 2014 по декабрь 2016 года несколько раз брал по $5 тыс. Взятки Касперович предпочитал принимать в машине. Их общая сумма по данным эпизодам не менее $125 тыс.

Также Феликс Касперович в 2012 году договорился с сотрудницей ООО "Мобильный сервис" Турчиной, которая действовала в интересах фактического руководителя компании Владимира Жилина. Деньги брал совместно с Андреем Подгорным за благоприятное решение вопросов о заключении договоров между фирмой и Нацбанком. Они касались поставок программного обеспечения, техподдержки и прочего.

Взятки от "Мобильного сервиса" Касперович брал в основном в офисе фирмы. Таких фактов задокументировано свыше десяти, суммы были разные - от $14 тыс. до $260 тыс. (столько Касперович получил в ноябре-декабре 2016-го). Всего им совместно с Андреем Подгорным по данным эпизодам было получено не менее $500 тыс.

Кроме того, по мнению следствия, в 2013 году Касперович достиг договоренности с руководителем фирмы ИООО "НИИ ЭВМ Сервис" Сергеем Солодухо о выплате ему "откатов" за содействие данной компании. В итоге Солодухо неоднократно заносил деньги Касперовичу. Всего тот получил от него не менее $22 тыс.

Как следует из обвинения, в 2015 году совместно с Подгорным Касперович договорился с представителем ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаилом Пригарой. От него они получили не менее $211 тыс. При этом самую большую взятку - $200 тыс. - Феликс Касперович получил от Пригары в России. Сегодня он рассказал об обстоятельствах получения этих денег. По его словам, Пригара считал, что такую сумму лучше передавать за границей. Он передал Касперовичу российский номер. Через какое-то время Касперович вместе с Подгорным поехал по трассе М1 в сторону Москвы, в пути позвонил по номеру. В итоге они с Подгорным остановились на одной из заправок на трассе. Там по достигнутой ранее договоренности незнакомому человеку передали ключи от машины, через какое-то время тот их вернул. Сев в машину, обнаружили вместе с Подгорным рюкзак, в котором было не менее $200 тыс.

Кроме того, взятки за благоприятное решение вопросов с договорами между Нацбанком и сторонними компаниями Касперович получал и от главы ЗАО "Эксплорер" Горошко (всего - $20 тыс.). По его словам, деньги брал и у совладельца СООО "ДПА" Сергея Шаркова.

Как сообщалось, Феликс Касперович и Андрей Подгорный - двое из пяти фигурантов, которые пошли на сделку со следствием. На предварительном судебном заседании в феврале этого года Касперович сказал, что полностью выполнил обязательства по досудебному соглашению, в частности практически сразу возместил деньги, которыми завладел. Андрей Подгорный в свою очередь сообщил, что им кроме прочего выдано имущество и деньги, в том числе личные сбережения.-0-

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