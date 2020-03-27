"Дело банкиров": Кудасов хочет возместить $10 тыс. в рублях по курсу 2007 года

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигурант "дела банкиров" Игорь Кудасов писал заявление о возмещении $10 тыс. в белорусских рублях по курсу 2007 года - когда он взял эти деньги, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в здании суда Московского района Минска продолжился предпоследний допрос - фигуранта Игоря Кудасова. Он был в 2006-2016 годах заместителем начальника главного управления платежной системы Нацбанка. Его обвиняют в принятии в 2007 году от представителя компании "Международный деловой альянс" Григория Злобина, действовавшего в интересах чешской фирмы IBA CZ, не менее $30 тыс. Впоследствии $20 тыс. из этой суммы, согласно обвинению, он передал Касперовичу и Подгорному - то есть каждый получил $10 тыс.

Кудасов в ответ на вопрос судьи о возмещении полученных денег ответил, что "писал заявление на имя председателя КГБ о возмещении $10 тыс. в белорусских рублях по курсу на 2007 год". Он отметил, что каким именно образом возмещать данные деньги - решать суду. На арестованных счетах Кудасова необходимая сумма есть.

Кроме того, фигурант сегодня рассказал, что последний раз встречался со Злобиным перед своим задержанием. "Он тогда позвонил и сказал, что надо поговорить. После этого меня пригласили в КГБ для дачи свидетельских показаний", - указал Кудасов. Встреча была связана именно с событиями 2007 года.

Злобин начал разговор о том, слышал ли Кудасов о задержании Касперовича и Подгорного. "Он сказал, что соответствующие комитеты любят копать глубоко и основательно, спросил - помню ли я, что он передавал папку", - сказал Кудасов. Злобин заявил, что не знал о том, что находилось в папке, и предложил "выработать какую-то общую позицию". Кудасов же думал, что может быть из-за срока давности этот вопрос не встанет. Задержали его 31 января 2019-го.

Сегодня Кудасов упомянул, что в Нацбанке проработал 21 год, его фото было на Доске почета - за работу в 2018 году.

Как сообщалось 26 марта, Кудасов рассказал, что с ним в 2007-м связался Злобин, и он решил, что тот хочет передать какой-то презент. Они встретились на ул.Могилевской в Минске, у Злобина в руках была красная папка. Он сказал "деньги пошли, это вам", а также упомянул Касперовича. Кудасов решил, что Злобин просил передать что-то Касперовичу.

Позже Кудасов увидел в папке три пачки по $10 тыс. С его слов, он решил не звонить Касперовичу, а отдать деньги после отпуска. Однако Касперович вскоре позвонил сам. В итоге Касперович с Подгорным приехали в гости к Кудасову. "Я передал им пачки из-под чая. Коробок было две - в одну две пачки денег не влезали, - пояснял Кудасов. - Я сказал, что часть денег оставил себе, но никаких сумм не называл". За что предназначались деньги, Кудасов, по его словам, не знал. Себе оставил $10 тыс.

Осенью 2007 года у Кудасова диагностировали гепатит С. С его слов, потратил $8 тыс. на лекарства, а оставшиеся деньги положил на депозит. После остаток он потратил.

Кудасов признает, что "незаконно завладел $10 тыс., а также способствовал передаче денег Касперовичу и Подгорному от господина Злобина". Но не считает это передачей взятки. "Думаю, что это даже больше мошенничество", - отмечал он.-0-