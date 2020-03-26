"Дело банкиров": Милованов возместил более половины незаконно полученных им денег

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигурант "дела банкиров", бывший начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности Беларусбанка Алексей Милованов, возместил $15 тыс. из $27 тыс. полученных им взяток. Об этом фигурант рассказал сегодня в суде, передает корреспондент БЕЛТА.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в здании суда Московского района Минска продолжаются допросы обвиняемых.

Милованов в 2010-2017 годах был заместителем начальника управления информационной безопасности Департамента безопасности Беларусбанка, с мая 2017-го по 8 февраля 2019 года - начальником этого управления. Его обвиняют в том, что он в 2016 году договорился с директором фирмы "ДПА" Сергеем Шарковым содействовать в заключении и исполнении договоров между банком и "ДПА".

В итоге в марте 2017-го Милованов получил от Шаркова $5 тыс. В феврале 2018 года получил в Украине от неустановленного лица $3,5 тыс. В апреле этого же года в Украине взял у неустановленного лица еще $5 тыс., а в октябре - $10 тыс. В феврале 2019-го принял от Шаркова $3,5 тыс. При этом тот поместил деньги в багажник авто Милованова у ТЦ в Минске. Как рассказал 25 марта Шарков, в Украине деньги Милованову передавали водители его бизнес-партнера, а последний эпизод передачи взяток в Минске был оперативным экспериментом. Всего, как гласит обвинение, Милованов получил за действия в интересах "ДПА" $27 тыс.

Свою вину Милованов признает в полном объеме. "$15 тыс. я возместил (перечислил на счет органа расследования. - Прим. БЕЛТА), а $8,5 тыс. потратил на бытовые нужды", - сказал он. Последняя взятка размером $3,5 тыс. была изъята у Милованова в день задержания. Сегодня в суде Милованов сообщил, что хочет возместить оставшиеся $8 тыс. до конца судебного заседания. С деньгами должны помочь родственники - супруга работает бухгалтером и получает около Br700, она еще присматривает и за матерью Милованова, у которой двойной перелом плеча.

"Я просто глубоко раскаиваюсь", - сказал Милованов.

Милованов отрицает, что у него была договоренность с Шарковым о том, что он будет получать какой-то процент от сделок. С его слов, Шарков сам определял суммы. Однако в последний раз Милованов попросил передать Br5-7 тыс. По его словам, зарплата на момент задержания составляла около Br1,8 тыс. Милованов отметил, что в то время жена пользовалась старым авто, возила на нем детей. Поэтому можно было бы купить новую машину для супруги. Шарков же сегодня в суде настаивал, что инициатива передачи денег исходила от Милованова.

Шарков и Милованов, как говорит экс-работник банка, 8 февраля 2019 года обсуждали задержание еще одного фигуранта "дела банкиров" Касперовича. Однако у Милованова не возникло желания не брать деньги.-0-