"Дело банкиров": одну из взяток Касперович и Подгорный забирали в Вильнюсе

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одну из взяток, размер которой составлял $16 тыс., фигуранты "дела банкиров" Касперович и Подгорный забрали из сейфа в апартаментах в Вильнюсе. Об этом сегодня рассказал на судебном заседании Феликс Касперович, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

"Дело банкиров": Касперович в день задержания написал явку с повинной Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек: восемь должностных лиц госорганов и банков и восемь представителей коммерческих структур.

Сегодня на заседании продолжился допрос Феликса Касперовича. Он рассказал, что получал деньги от руководителя компании "НИИ ЭВМ Сервис" Сергея Солодухо. С этой фирмой Нацбанк заключал договоры на обслуживание оборудования. Со слов Касперовича, в 2014 году к нему обратился Солодухо со словами "давно работаем, давно друг друга знаем, хотел бы отблагодарить". И предложил поощрение не более 5% от прибыли, которую получает компания "НИИ ЭВМ Сервис" от договоров с Нацбанком. Про это Касперович говорил Подгорному, но тот отказался участвовать, то есть делить деньги поровну, как и в других эпизодах. В итоге Касперович за несколько раз получил не менее $22 тыс. При этом, по его словам, Солодухо приходил, "показывал, что он в минусах, постоянно плакался по этому поводу". После денег Касперович больше не получал.

С совладельцем СООО "ДПА" Сергеем Шарковым Касперович познакомился где-то в 2016-2017 годах. Эта компания - поставщик решений, которые касались лицензий к программному обеспечению. Как отметил Касперович, сотрудничество с этой компанией помогло сэкономить Нацбанку около 10% средств на закупке лицензий. Как следует из обвинения, Касперович получал деньги от Шаркова дважды: сначала $1,5 тыс., а потом $16 тыс. Инициатива передачи взяток за помощь компании при взаимодействии с Нацбанком исходила, по словам Касперовича, от самого Шаркова.

В сентябре 2018-го Касперович вместе с Подгорным собирались поехать в Вильнюс. Касперович обратился к Шаркову и спросил, где в Вильнюсе можно остановиться - в то время было сложно забронировать номер в отеле. Шарков подсказал апартаменты и, по словам Касперовича, добавил, что "возможно, в ходе этой поездки их отблагодарят". "Мы приехали с Подгорным в Вильнюс, уже имея коды от сейфа. Когда вошли в номер, ввели код, взяли деньги, поделили пополам", - рассказал Касперович. В сейфе было $16 тыс. Код от сейфа в апартаментах, с его слов, прислал в вайбере Шарков.

Касперович подробнее рассказал и о последнем эпизоде своего дела: 29 декабря 2018 года он получил от работницы фирмы "Мобильный сервис" Турчиной $20 тыс. За несколько месяцев до этого у него был разговор с этой женщиной. Тогда он рассказал, что берется курс на получение оборудования от производителя напрямую, и что к "старым вопросам" возвращаться не хочется, то есть к получению вознаграждения от "Мобильного сервиса".

Однако, со слов Касперовича, Турчина была настойчивой и перед Новым годом обратилась к нему в очередной раз. В конечном итоге Касперович согласился. Рассказал об этом Подгорному, но тот "четко сказал: сожжет или выкинет в урну, больше брать не будет". В итоге 29 декабря Турчина утром подъехала к Касперовичу. Деньги - две пачки по $10 тыс. - она положила в рюкзак, Касперович, по его словам, очень испугался.

"И в итоге?" - спросил гособвинитель. "В итоге я здесь", - ответил Феликс Касперович.

Деньги в тот день он оставил у родителей. Позже был задержан сотрудниками КГБ. В тот же день Касперович согласился выдать незаконно полученные деньги, которые хранились в облигациях белорусских банков.

Феликс Касперович в 2005-2010 годах был начальником управления программно-технической инфраструктуры платежной системы главного управления платежной системы Нацбанка. С сентября 2010 до июня 2015 года занимал должность начальника управления инфраструктуры информационной и платежной систем главного управления информационных технологий Нацбанка. А с июня 2015 по декабрь 2017 года был директором Расчетного центра Нацбанка Беларуси. После работал председателем правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр". Ему вменяется только совместно с Андреем Подгорным получение взяток на сумму более $868 тыс.

Андрей Подгорный в 2005-2010 годах был заместителем начальника управления программно-технической инфраструктуры платежной системы главного управления платежной системы Нацбанка. С сентября 2010 года стал замначальника управления инфраструктуры информационной и платежной систем главного управления информационных технологий Нацбанка, с июня 2015-го был назначен начальником этого управления, а с 29 марта 2017 года занимал должность заместителя начальника главного управления информационных технологий Нацбанка.

Феликс Касперович и Андрей Подгорный - двое из пяти фигурантов, которые пошли на сделку со следствием. Они признают свою вину. На предварительном судебном заседании в феврале этого года Касперович сказал, что полностью выполнил обязательства по досудебному соглашению, в частности практически сразу возместил деньги, которыми завладел. Андрей Подгорный в свою очередь сообщил, что им кроме прочего выдано имущество и деньги, в том числе личные сбережения.-0-