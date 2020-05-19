"Дело банкиров": около $500 тыс. Касперовичу и Подгорному передавались за непротиводействие

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевая свидетельница по эпизоду "дела банкиров", сотрудница фирмы "Мобильный сервис" Анна Турчина сегодня на суде рассказала, что деньги сотрудникам Нацбанка Феликсу Касперовичу и Андрею Подгорному передавались за непротиводействие, передает корреспондент БЕЛТА.

Анна Турчина рассказала сегодня, что где-то в начале 2012 года встретилась с Феликсом Касперовичем. Тогда они договорились о передаче ему денег. Турчина сообщила, что фирма заинтересована в проектах модернизации в Нацбанке, а с Касперовичем "готовы по факту рассчитаться". Тогда же Турчина озвучила, что передавать будут 10% от суммы по договору - с вычетом НДС, таможенных пошлин. Касперович согласился.

"Он в первую очередь сказал, что банк заинтересован в том, чтобы был надежный поставщик. И что, да, он будет рад сотрудничеству", - привела Турчина слова Касперовича. Он рассказал о своем заместителе Андрее Подгорном и что все технические моменты надо будет решать с ним. При этом Турчина проговаривала, что, возможно, в какие-то моменты нужна будет информация, чтобы лучше подготовиться к конкурсу.

"Кроме непротиводействия и, возможно, какой-либо информации о бюджете ничего не надо было", - отметила она, отвечая на вопрос о причинах передачи денег. По ее словам, Касперович мог также рассказать, что планируется закупать оборудование определенного производителя.

Деньги передавались как минимум раз в год, выдавал наличные Турчиной фактический руководитель "Мобильного сервиса" Владимир Жилин. Ранее они обговаривали с ним "откат" в 10% Нацбанку. Поэтому каждый раз это не обсуждалось.

Обычно Турчина после поступления денег на счет фирмы подъезжала и говорила Касперовичу, что с ним готовы рассчитаться. После они с Подгорным заезжали за деньгами. Турчина могла написать информацию на листе бумаге или в блокноте в кабинете Касперовича. "Я могла написать: завтра в 16.00, устраивает? Он подтверждал или не подтверждал", - пояснила свидетельница.

Первые деньги Турчина предала весной 2012-го - $14,5 тыс. Сумму она взяла из своего вознаграждения, проект касался техподдержки оборудования. Деньги передавались в офисе "Мобильного сервиса" на ул.Столетова.

Как указано в обвинении, Касперович и его заместитель Подгорный деньги от руководителя "Мобильного сервиса" Жилина получали с весны 2012 по 2018 год. Таких фактов задокументировано свыше десяти, суммы были разные - вплоть до $260 тыс. (столько было передано в ноябре-декабре 2016-го). Всего совместно Касперовичем и Подгорным по данным эпизодам получено не менее $500 тыс.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек: восемь должностных лиц госорганов и банков, а также восемь представителей коммерческих структур. Незаконные вознаграждения связаны с поставками телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Сегодня в здании суда Московского района Минска проходит второе заседание после объявленного перерыва на несколько недель, допрашивают свидетелей.-0-