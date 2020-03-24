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24 марта 2020, 16:26

"Дело банкиров": первую взятку Зданевич потратил на обучение дочери в Польше

Фото из архива
Фото из архива

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Информационно-вычислительного центра Минфина Юрий Зданевич рассказал, что потратил первую принятую им взятку на учебу дочери в Польше, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в здании суда Московского района Минска продолжаются допросы обвиняемых.

Зданевича обвиняют в получении взяток от представителя ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаила Пригары. Как рассказал сегодня Зданевич, в конце 2014-го Пригара приехал к нему домой на ул.Козлова, поздравил с наступающим годом и сказал, что хотел бы отблагодарить за хорошую работу. "Я не отказал, но сказал, что мне надо подумать", - отметил Зданевич. Он добавил, что понимал - вознаграждение незаконное. При этом о каких-то процентах от прибыли Пригары за заключенный с центром договор речь не шла.

Зданевич объяснил, почему взял деньги. Тогда они с женой уже были в стадии развода, и он понимал, что сбережений за 22 года брака у него не останется. При этом на него ложились все расходы за обучение дочери в Польше, а "зарплаты на все не хватало".

В конце января 2015-го Пригара подъехал опять к дому Зданевича. Тот сказал, что согласен, сел в машину к Пригаре, в бардачке взял пакет. Дома уже увидел, что там было $10 тыс. Их он постепенно потратил на обучение дочери.

Юрий Зданевич с июля 2012-го по февраль 2019 года был директором Информационно-вычислительного центра Министерства финансов. Как сообщалось, его обвиняют в получении $82,5 тыс. взяток, он полностью признал свою вину.

Зданевичу предъявлено обвинение в получении взяток от представителей ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" и СООО "ДПА". Согласно ранее озвученной в суде информации, Зданевич содействовал тому, что данные фирмы побеждали в процедурах закупок для Минфина. Эпизоды взяточничества касаются создания и модернизации Многофункционального центра обработки данных (МЦОД) Информационно-вычислительного центра.

Первую взятку, как гласит обвинение, он получил в период между 30 декабря 2014-го и 23 января 2015 года. Не менее $10 тыс. ему передал представитель ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаил Пригара. Деньги Зданевич получил за содействие в том, что с фирмой был заключен договор на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту МЦОД. Позже деньги Пригарой передавались за содействие по договору, связанному с созданием резервного центра обработки данных "Белгосстраха", за закупку оборудования и модернизацию МЦОД. Последняя взятка была получена 18 января 2019-го. Всего Пригара передал Зданевичу $74 тыс.

В ноябре 2015-го он взял у директора СООО "ДПА" Сергея Шаркова не менее $5 тыс. Деньги предназначались за содействие по договорам о закупке Информационно-вычислительным центром у "ДПА" лицензий на различное программное обеспечение. Кроме этого, согласно обвинению, в мае 2018-го в Киеве Зданевич получил $3,5 тыс. от неустановленного лица. Данный человек действовал в интересах директора фирмы "ДПА". Деньги передавались за содействие в закупке у фирмы программного обеспечения.-0-

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Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

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