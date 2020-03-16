"Дело банкиров": Подгорный готов полностью возместить полученные им преступные доходы

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигурант "дела банкиров" Андрей Подгорный сегодня в суде заявил, что готов полностью возместить полученные им преступные доходы, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в суде продолжаются допросы обвиняемых.

Свои показания сегодня в суде озвучил фигурант Андрей Подгорный. Он совместно с Феликсом Касперовичем обвиняется в получении взяток. Со слов Подгорного, деньги ему с коллегой представители компаний выплачивали за качественную работу, касающуюся заключенных договоров с Нацбанком. При этом он "сверх своих обязанностей ничего не совершал" и "интересы поставщиков выше интересов Нацбанка не ставил". О подобном в суде говорил и Касперович.

Задержан Подгорный был в один день с Касперовичем - 29 декабря 2018 года. Он рассказал, что в январе 2019-го выдал все сокрытые им ценности и свои сбережения, в том числе золотые слитки общим весом 1 кг. Говоря о преступных доходах, Подгорный заявил, что "в полном объеме готов возместить". Он также попросил снять арест со счетов, чтобы можно было ими распоряжаться, и освободить от ареста, с его слов, имущество семьи. Кроме того, Подгорный указал, что золотые слитки были приобретены на семейные сбережения.

Подгорный, как и его коллега, подтвердил, что первую взятку они взяли из рук Кудасова летом 2007 года. Тогда Подгорный получил $10 тыс. После он в основном забирал деньги от Касперовича - в машине или квартире. Однако самую большую сумму, $260 тыс., от представительницы фирм "Мобильный сервис" и "Сервис-партнер" Анны Турчиной Подгорный получал лично. Это произошло в ноябре-декабре 2016-го. Всего по данным эпизодам Подгорным и Касперовичем от Турчиной было получено не менее $500 тыс.

Кроме того, в 2009-2014 годах совместно с Подгорным Касперович получил от совладельца ООО "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс" Сергея Покрышко не менее $125 тыс. После брали деньги от представителя ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаила Пригары - не менее $211 тыс. При этом самую большую взятку - $200 тыс. - забирали в России. Тогда в придорожном кафе, со слов Подгорного, деньги им положили в багажник, пока они сидели в машине Пригары. В тот раз с ними была спутница, однако она находилась в кафе и вообще не была в курсе цели поездки. Полученные же деньги оставили в России, позже Подгорный привозил их по частям.

Взятки за благоприятное решение вопросов с договорами между Нацбанком и сторонними компаниями Касперович получал и от главы ЗАО "Эксплорер" Горошко и от совладельца СООО "ДПА" Сергея Шаркова. Ими также делился с Подгорным.

Касперович 29 декабря 2018 года получил от работницы фирмы "Мобильный сервис" Турчиной $20 тыс. Деньги предназначались за заключение Нацбанком с фирмой двух договоров: один на сумму более Br280 тыс., второй - свыше Br400 тыс. Однако эти соглашения подписаны не были: Феликс Касперович был задержан в тот же день. Тогда же задержали и Подгорного.

Андрей Подгорный в 2005-2010 годах был замначальника управления программно-технической инфраструктуры платежной системы главного управления платежной системы Нацбанка. С сентября 2010 года стал замначальника управления инфраструктуры информационной и платежной систем главного управления информационных технологий, с июня 2015-го был назначен начальником этого управления, а с 29 марта 2017 года занимал должность заместителя начальника главного управления информационных технологий Нацбанка. Согласно обвинению и его показаниям, делил деньги с Касперовичем - те, что они получали за помощь фирмам в заключении договоров с Нацбанком. Вину свою, как и Касперович, Подгорный признал полностью.

Феликс Касперович и Андрей Подгорный - двое из пяти фигурантов, которые пошли на сделку со следствием.-0-