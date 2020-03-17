"Дело банкиров": показания Пригары помогли изобличить Зданевича

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показания фигуранта "дела банкиров" представителя ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаила Пригары помогли изобличить получение взяток директором Информационно-вычислительного центра Минфина Юрием Зданевичем, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в здании суда Московского района Минска продолжаются допросы обвиняемых.

Зданевича обвиняют в получении взяток от представителей ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" и СООО "ДПА". Согласно озвученной в суде информации, он содействовал тому, что данные фирмы побеждали в процедурах закупок для Минфина. Эпизоды взяточничества касаются создания и модернизации Многофункционального центра обработки данных (МЦОД) Информационно-вычислительного центра Минфина, а также обновления оборудования "Белгосстраха".

Сегодня в суде была озвучена информация о том, что представитель ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаил Пригара освобожден от уголовной ответственности в части взяток Зданевичу. Как выяснилось, о переданных взятках директору ИВЦ Минфина Пригара рассказал после заключения досудебного соглашения. То есть его показания помогли изобличить Зданевича.

Согласно рассказу Пригары, в 2013 году он узнал от Зданевича, что будет создаваться МЦОД. В конкурсах на поставку оборудования победила компания "АМТ-Груп Интернешнл". Пригара решил поблагодарить за это Зданевича и где-то в в конце 2014-го или в начале 2015 года передал ему $10 тыс.

После Зданевич рассказал о планируемой модернизации системы "Белгосстраха" и предложил поучаствовать в конкурсе. Со слов Пригары, ему показалось, что Зданевич намекал о последующей передаче денег. В итоге после победы в конкурсе он передал Зданевичу $10 тыс. Позже был факт еще одной передачи $10 тыс.

Осенью 2018-го они договорились еще по одному достаточно крупному контракту, и Пригара решил дать Зданевичу около $30 тыс. В итоге 22 октября, с его слов, передал $15 тыс., а в начале 2019-го "решил полностью рассчитаться с благодарностью" и отдал еще $29 тыс. При этом, как отметил Пригара, к тому моменту он уже успел забыть о ранее переданных $15 тыс.

По словам Пригары, Зданевич никогда не высказывал напрямую желание получения денег. Взятки тот ему давал по двум причинам - экономическая выгода и возможность реализовывать проекты, то есть имел интерес в том, чтобы совместных проектов с Минфином было больше.

30 января 2019 года, по словам Пригары, было заключено досудебное соглашение, в рамках которого он и рассказал о Зданевиче.

Обвинение же Пригаре предъявлено по эпизодам с Касперовичем и Подгорным. Как сообщалось, в 2015 году совместно с Подгорным Касперович договорился с представителем ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Пригарой и получили от него не менее $211 тыс. При этом самую большую взятку - $200 тыс. - получили от Пригары в России. По словам Касперовича, Пригара считал, что такую сумму лучше передавать за границей. Он дал Касперовичу российский номер телефона. Через какое-то время Касперович вместе с Подгорным поехал по трассе М1 в сторону Москвы, в пути позвонил по переданному номеру телефона. В итоге они с Подгорным остановились на одной из заправок на трассе. Там по достигнутой ранее договоренности незнакомому человеку передали ключи от машины, через какое-то время тот их вернул. Сев в машину, обнаружили вместе с Подгорным в ней не менее $200 тыс.

"Дело банкиров": Подгорный готов полностью возместить полученные им преступные доходы Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

Как сообщалось ранее, на сделку со следствием пошел бывший гендиректор "Белтелекома" Сергей Сиводедов, кроме этого, досудебные соглашения были заключены с председателем правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликсом Касперовичем, замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андреем Подгорным, представителем ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаилом Пригарой и россиянином Владимиром Казанцевым - представителем компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком".-0-

Экс-гендиректор "Белтелекома" утверждает, что пытался отказаться от последней взятки Сергей Сиводедов с 2006 года по 31 марта 2014-го был заместителем гендиректора РУП "Белтелеком", после до 21 апреля 2019-го занимал должность руководителя этого предприятия.