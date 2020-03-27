"Дело банкиров": Покрышко считает свое обвинение полностью надуманным

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигурант "дела банкиров" Сергей Покрышко считает свое обвинение в даче взяток Касперовичу совместно с Подгорным полностью надуманным, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в здании суда Московского района Минска прошел последний допрос - фигуранта Сергея Покрышко.

Совладелец и один из фактических руководителей ООО "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс" Сергей Покрышко обвиняется в передаче не менее $195 тыс. Ранее на суде он не признал свою вину. Как следует из обвинения, в 2008 году Феликс Касперович совместно с Андреем Подгорным договорился с Сергеем Покрышко о содействии его фирмам в заключении договоров с Нацбанком. Взятки, как гласит обвинение, Касперович и Подгорный брали несколько лет.

Во второй половине 2009 года, согласно обвинению, совместно с Подгорным Касперович получил от Покрышко не менее $80 тыс., летом 2012-го - $15 тыс., а с марта 2014-го по декабрь 2016 года несколько раз брал по $5 тыс. Общая сумма переданных денег по данным эпизодам - не менее $125 тыс.

"С содержанием обвинения не согласен в полном объеме", - заявил Покрышко. Он сказал, что был допрошен по делу два раза. "Мне вменяется, что в 2008 году я достиг договоренности с Касперовичем, - указал Покрышко - Содержание данного обвинения является полностью надуманным".

Покрышко в своих показаниях в суде подчеркнул, что "Солидекс" работала с Нацбанком с момента его основания, ведется работа и до сих пор. Кроме этого, компания реализовывала системы защищенного взаимодействия с интернетом для операторов связи. По словам Покрышко, ни Касперович, ни Подгорный к исполнению договоров отношения не имеют, а занимались контролем их исполнения.

Сергей Сиводедов, который с 31 марта 2014 года до 21 апреля 2019-го занимал должность руководителя "Белтелекома", в начале 2013 года еще в должности замдиректора, как считает следствие, договорился с замдиректора ООО "Солидекс ПИ" Сергеем Покрышко поспособствовать заключению договоров между госпредприятием и фирмой. В частности, фигурировали суммы от $50 тыс. до $2 млн. За помощь в благоприятном решении вопросов Сиводедов с осени 2013-го по декабрь 2018 года в несколько этапов принял деньги от Покрышко. Сумма составляет не менее $70 тыс.

Касперович, Подгорный и Сиводедов признали свою вину в получении взяток. С ними были заключены досудебные соглашения.-0-