"Дело банкиров": Пономарев и Бровка рассказали подробности передачи взяток

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигуранты "дела банкиров" Юрий Пономарев и Александр Бровка сегодня в суде во время допроса рассказали подробности передачи денег, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Дело банкиров": Зданевич признал свою вину в получении $82,5 тыс. взяток Верховный суд сегодня продолжает разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в суде начались допросы обвиняемых.

Первым допрашивается Юрий Пономарев, который в 2012-2017 годах был директором департамента информационных технологий БПС-Сбербанка. Ранее в суде был озвучен эпизод его преступной связи с представителем ООО "Мобильный сервис" Александром Бровкой. Весной 2014 года Пономарев был с семьей в Великобритании. В лондонской гостинице он "приобрел выгоду имущественного характера" на 1 тыс. фунтов стерлингов от Бровки.

Как рассказал Пономарев, в начале 2014 года Бровка предложил съездить на конференцию в Лондон, которая касалась оборудования компании Cisco. Он поехал со своей семьей в Лондон, как частное лицо. Бронировал гостиницу и покупал билеты за свой счет. С семьей разместился в лондонском отеле, Бровка поселился там же. Пономарев посещал конференцию, где презентовались продукты Cisco. При выселении 4 мая после предъявления счета семье Пономарева Бровка оплатил его. Отвечая на вопрос, не пытался ли таким образом Бровка расположить его к себе, Пономарев сказал, что может только предполагать это. "Впоследствии, конечно, я осознал, что это неправильно", - добавил он. Бровка в своих показаниях на суде заявил, что оплатил счет Пономарева именно, чтобы расположить того к себе.

В начале июня 2015 года БПС-Сбербанком организовывалась закупка оборудования Cisco. Пономарев был в комитете по закупкам. Он пригласил Бровку к себе на работу и передал ему сведения о том, что именно планируется закупить. После не оказывал влияния на процесс закупки. "Мобильный сервис" стал победителем конкурса, между фирмой и банком был заключен договор на сумму свыше $426 тыс. Как рассказал Бровка, получение документа от Пономарева позволило заранее заключить сделку с Cisco и получить скидку - в итоге "Мобильный сервис" на тендере выставил самую низкую цену.

Спустя некоторое время Бровка связался с Пономаревым и предложил встретиться. В машине он передал Пономареву конверт. Уже в рабочем кабинете, как говорит представитель БПС-Сбербанка, он увидел, что в конверте $8 тыс. В 2016 году, по его словам, ситуация с передачей средств была аналогичной. Тогда Пономарев получил от Бровки $5 тыс. - по мнению следствия, за ранее заключенный между банком и фирмой договор на сумму свыше $78 тыс. Победить "Мобильному сервису" в конкурсе, как предполагается, помогла спецификация для закупок, которую Пономарев дал Бровке. Тот после победы его фирмы и передал деньги.

Схема получения денег была следующей: Бровка писал Пономареву в мессенджере, чтобы тот вышел из банка, после он садился в BMW X5 к Бровке, где и передавались взятки. Деньги для Пономарева, по словам Бровки, он брал из своих накоплений. "После 2016 года я решил не делать никаких вознаграждений, так как посчитал, что это опасно", - сказал на суде Бровка.

То, что брал деньги, Пономарев объяснил слабостью - "не мог отказать". Зарплата при этом полностью устраивала. Полученные деньги он, с его слов, сохранил, впоследствии, после вскрытия фактов взяток, вернул государству.

В зачитанных сегодня показаниях Пономарева указано, что Бровка намекал, что передаст деньги. При этом сумма вознаграждения составляла около 5% от суммы закупки. На суде же оба отрицают данную информацию.

Из всех обвиняемых по "делу банкиров" Пономарев, кроме Бровки, с его слов, пересекался только с Феликсом Касперовичем, который с июня 2015-го по декабрь 2017 года был директором Расчетного центра Нацбанка Беларуси.

Фактическим руководителем фирмы "Мобильный сервис" был еще один фигурант "дела банкиров" Владимир Жилин. По словам Бровки, с ним у него были деловые отношения. И никого из руководства компании он не информировал о том, что передавал Пономареву деньги.

Как сообщалось, Юрий Пономарев обвиняется по ст. 430 УК (получение взятки). Он признал себя виновным полностью. Александр Бровка свою вину по ч.1 и ч.2 ст.431 УК (дача взятки) также полностью признал и раскаялся в содеянном.-0-