"Дело банкиров": Пономарев и Бровка рассказали подробности передачи взяток

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 12 марта 2020
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:03 "Верю, что из вас вырастут граждане с большой буквы" - Турчин вручил паспорта учащимся Минской области Регионы
12:58 Австрийский эксперт высоко оценил действия Беларуси в ситуации с коронавирусом Общество
12:57 АБФФ всегда будет жестко наказывать причастных к договорным матчам - Базанов Спорт
12:49 Спортсмены Брестской области могут завоевать больше олимпийских лицензий - Барауля Спорт
12:45 В Лиде из продажи изъяли опасный десерт Происшествия
12:45 "Белавиа" с 14 марта приостанавливает полеты в Рим Общество
12:32 ГТК предлагает ввести лицензирование на ввоз отходов на территорию ЕАЭС Экономика
12:31 Белорусским футболистам по силам пробиться в финальную стадию чемпионата Европы - Базанов Спорт
12:30 Нефтепроводы готовы к прокачке азербайджанской нефти из Украины на Мозырский НПЗ - "Белнефтехим" Экономика
12:17 МЧС и ЕС запускают твининг-проект по развитию системы гражданской защиты в Беларуси Общество
12:08 Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 13 марта Общество
12:06 Минскую школу эвакуируют из-за пожара Происшествия
12:06 Под Вороново легковушка переехала пешехода Происшествия
12:04 Уголовное дело возбуждено по факту лжеминирования облсуда в Гомеле Происшествия
12:04 Караник: закупочные цены на медоборудование удалось снизить в разы Общество
12:03 Похолодание и порывистый ветер ожидаются в выходные в Беларуси Общество
11:59 Минчанин завладел Br237 тыс. под видом представителя датской инвесткомпании Происшествия
11:58 "Неделя леса" пройдет в Беларуси с 28 марта по 4 апреля Общество
11:53 "Дело банкиров": Пономарев и Бровка рассказали подробности передачи взяток Происшествия
11:52 Дорожную карту цифровой трансформации энергетики планируют разработать в СНГ Общество
11:43 Два иностранца промышляли в Минске кражами из автомобилей Происшествия
11:32 ЕС рассчитывает на скорое завершение ратификации визового соглашения с Беларусью Политика
11:28 Конкурс "Лидер энергоэффективности" стартует в Беларуси Экономика
11:25 В Мельбурне мужчина с ножом напал на прохожих, погибли два человека В мире
11:19 В Гомеле из-за лжеминирования эвакуировали 27 человек из облсуда Происшествия
11:16 Весенняя охота на водоплавающих птиц в Беларуси начнется с 14 марта Общество
11:10 Дело о мошенничестве директора минской турфирмы направлено в суд Происшествия
11:07 Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: для паники нет никаких оснований Президент
11:05 Лукашенко обращает внимание на вопрос цены при импорте медоборудования и лекарств Президент
11:04 Будущее зависит только от вас - Андрейченко вручил паспорта школьникам в Докшицах Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
12 марта 2020, 11:53

"Дело банкиров": Пономарев и Бровка рассказали подробности передачи взяток

Фото из архива
Фото из архива

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигуранты "дела банкиров" Юрий Пономарев и Александр Бровка сегодня в суде во время допроса рассказали подробности передачи денег, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Дело банкиров": Зданевич признал свою вину в получении $82,5 тыс. взяток"Дело банкиров": Зданевич признал свою вину в получении ,5 тыс. взяток
Верховный суд сегодня продолжает разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в суде начались допросы обвиняемых.

Первым допрашивается Юрий Пономарев, который в 2012-2017 годах был директором департамента информационных технологий БПС-Сбербанка. Ранее в суде был озвучен эпизод его преступной связи с представителем ООО "Мобильный сервис" Александром Бровкой. Весной 2014 года Пономарев был с семьей в Великобритании. В лондонской гостинице он "приобрел выгоду имущественного характера" на 1 тыс. фунтов стерлингов от Бровки.

Как рассказал Пономарев, в начале 2014 года Бровка предложил съездить на конференцию в Лондон, которая касалась оборудования компании Cisco. Он поехал со своей семьей в Лондон, как частное лицо. Бронировал гостиницу и покупал билеты за свой счет. С семьей разместился в лондонском отеле, Бровка поселился там же. Пономарев посещал конференцию, где презентовались продукты Cisco. При выселении 4 мая после предъявления счета семье Пономарева Бровка оплатил его. Отвечая на вопрос, не пытался ли таким образом Бровка расположить его к себе, Пономарев сказал, что может только предполагать это. "Впоследствии, конечно, я осознал, что это неправильно", - добавил он. Бровка в своих показаниях на суде заявил, что оплатил счет Пономарева именно, чтобы расположить того к себе.

В начале июня 2015 года БПС-Сбербанком организовывалась закупка оборудования Cisco. Пономарев был в комитете по закупкам. Он пригласил Бровку к себе на работу и передал ему сведения о том, что именно планируется закупить. После не оказывал влияния на процесс закупки. "Мобильный сервис" стал победителем конкурса, между фирмой и банком был заключен договор на сумму свыше $426 тыс. Как рассказал Бровка, получение документа от Пономарева позволило заранее заключить сделку с Cisco и получить скидку - в итоге "Мобильный сервис" на тендере выставил самую низкую цену.

Спустя некоторое время Бровка связался с Пономаревым и предложил встретиться. В машине он передал Пономареву конверт. Уже в рабочем кабинете, как говорит представитель БПС-Сбербанка, он увидел, что в конверте $8 тыс. В 2016 году, по его словам, ситуация с передачей средств была аналогичной. Тогда Пономарев получил от Бровки $5 тыс. - по мнению следствия, за ранее заключенный между банком и фирмой договор на сумму свыше $78 тыс. Победить "Мобильному сервису" в конкурсе, как предполагается, помогла спецификация для закупок, которую Пономарев дал Бровке. Тот после победы его фирмы и передал деньги.

Схема получения денег была следующей: Бровка писал Пономареву в мессенджере, чтобы тот вышел из банка, после он садился в BMW X5 к Бровке, где и передавались взятки. Деньги для Пономарева, по словам Бровки, он брал из своих накоплений. "После 2016 года я решил не делать никаких вознаграждений, так как посчитал, что это опасно", - сказал на суде Бровка.

То, что брал деньги, Пономарев объяснил слабостью - "не мог отказать". Зарплата при этом полностью устраивала. Полученные деньги он, с его слов, сохранил, впоследствии, после вскрытия фактов взяток, вернул государству.

В зачитанных сегодня показаниях Пономарева указано, что Бровка намекал, что передаст деньги. При этом сумма вознаграждения составляла около 5% от суммы закупки. На суде же оба отрицают данную информацию.

Из всех обвиняемых по "делу банкиров" Пономарев, кроме Бровки, с его слов, пересекался только с Феликсом Касперовичем, который с июня 2015-го по декабрь 2017 года был директором Расчетного центра Нацбанка Беларуси.

Фактическим руководителем фирмы "Мобильный сервис" был еще один фигурант "дела банкиров" Владимир Жилин. По словам Бровки, с ним у него были деловые отношения. И никого из руководства компании он не информировал о том, что передавал Пономареву деньги.

Как сообщалось, Юрий Пономарев обвиняется по ст. 430 УК (получение взятки). Он признал себя виновным полностью. Александр Бровка свою вину по ч.1 и ч.2 ст.431 УК (дача взятки) также полностью признал и раскаялся в содеянном.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
взяточничество суд
Новости рубрики Происшествия
Фото gosstandart.grodno.by В Лиде из продажи изъяли опасный десерт
Фото из Twitter-аккаунта МЧС Минска Минскую школу эвакуируют из-за пожара
Фото из архива Под Вороново легковушка переехала пешехода
Фото из архива Уголовное дело возбуждено по факту лжеминирования облсуда в Гомеле
Фото из архива Минчанин завладел Br237 тыс. под видом представителя датской инвесткомпании
Фото из Telegram-канала пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой Два иностранца промышляли в Минске кражами из автомобилей
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Караник Лукашенко: система здравоохранения Беларуси и врачи молодцы
Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: для паники нет никаких оснований
ЕС рассчитывает на скорое завершение ратификации визового соглашения с Беларусью
Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек
Топ-новости
Нефтепроводы готовы к прокачке азербайджанской нефти из Украины на Мозырский НПЗ - "Белнефтехим"
Австрийский эксперт высоко оценил действия Беларуси в ситуации с коронавирусом
Караник: закупочные цены на медоборудование удалось снизить в разы
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 13 марта
ГТК предлагает ввести лицензирование на ввоз отходов на территорию ЕАЭС
Будущее зависит только от вас - Андрейченко вручил паспорта школьникам в Докшицах
Конкурс "Лидер энергоэффективности" стартует в Беларуси
"Неделя леса" пройдет в Беларуси с 28 марта по 4 апреля
АБФФ всегда будет жестко наказывать причастных к договорным матчам - Базанов
МЧС и ЕС запускают твининг-проект по развитию системы гражданской защиты в Беларуси
"Белавиа" с 14 марта приостанавливает полеты в Рим
Белорусские пловцы завоевали 15 медалей на турнире в Швеции
"Дело банкиров": Пономарев и Бровка рассказали подробности передачи взяток
Весенняя охота на водоплавающих птиц в Беларуси начнется с 14 марта
Депутаты готовят к первому чтению поправки в закон о торговле для упрощения требований к бизнесу
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Беларусь помнит Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.